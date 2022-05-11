В ДНР заблокировали доступ к запрещённым в РФ Facebook и Instagram
Власти Донецкой народной республики (ДНР) начали обеспечивать жителям защиту в информационном пространстве, сообщает пресс-служба Минсвязи ДНР.
В сообщении говорится, что на территории республики заблокировали доступ к социальным сетям Facebook и Instagram (запрещённые в РФ соцсети; принадлежат американской корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
В ведомстве пояснили, что причиной блокировки стали действия Меta, которая разрешила в соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.
«В республике будет ограничиваться в соответствии с решениями органов власти доступ к криминальной информации в сети интернет: к детской порнографии, пронаркотическому контенту, суицидальной и иной запрещённой информации, в том числе экстремистского и террористического характера», - добавили в Минсвязи ДНР.
Ранее ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что считает неправильным решение заблокировать в России соцсеть Instagram.
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