В ДНР заблокировали доступ к запрещённым в РФ Facebook и Instagram

В сообщении говорится, что на территории республики заблокировали доступ к социальным сетям Facebook и Instagram (запрещённые в РФ соцсети; принадлежат американской корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ведомстве пояснили, что причиной блокировки стали действия Меta, которая разрешила в соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей.



«В республике будет ограничиваться в соответствии с решениями органов власти доступ к криминальной информации в сети интернет: к детской порнографии, пронаркотическому контенту, суицидальной и иной запрещённой информации, в том числе экстремистского и террористического характера», - добавили в Минсвязи ДНР.

Ранее ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что считает неправильным решение заблокировать в России соцсеть Instagram.