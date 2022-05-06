Ведущая Первого канала Андреева раскритиковала запрет Instagram в России

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева считает неправильным решение заблокировать в России соцсеть Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Как сообщает РИА Новости, такое заявление она сделала выступая на Форуме кубанской журналистики.

«Я считаю, что запрещать Instagram на территории России для людей, не ведущих экстремистскую деятельность, это неправильно», — подчеркнула ведущая.

Андреева добавила, что продолжает вести свою страницу через VPN-сервис, и такая возможность, по её мнению, указывает на «политику двойных стандартов» - соцсеть запрещена, но получить доступ к ней может каждый желающий.

Ранее владеющая Facebook и Instagram компания Meta, признанная экстремистской и запрещённая на территории России, обжаловала решение суда Москвы о запрете её деятельности как экстремистской организации, сообщает RT.

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ФОТО: Личная страница Екатерины Андреевой в Instagram
ТЕГИ:ИнтернетЗапретСоцсетиInstagram
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