Адвокат Meta утверждает, что в Facebook и Instagram теперь запрещена русофобия
Компания Meta изменила политику и больше не допускает в своих соцсетях призывов к насилию в отношении россиян, заявила ее адвокат.
«Компания после публичного обсуждения изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против граждан России», - сказала адвокат на заседании Тверского суда Москвы, рассматривающего иск Генпрокуратуры о признании Meta экстремистской организацией.
По ее словам, в настоящее время на платформе недопустимы «разжигание ненависти в отношении российских гражданских лиц, русофобия, призывы к притеснению»,
«Мы также не допускаем призывов к убийствам глав государств», - добавила адвокат.
После начала спецоперации на Украине Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, разрешила пользователям публиковать призывы к насилию в отношении россиян. После этого в России были заблокированы Facebook и Instagram, а саму компанию потребовали признать экстремистской.
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