В ДНР выплатили пенсий на сумму более 10 млрд рублей
Премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко в своём Telegram-канале заявил, что в регионе уже выплачено пенсий на сумму более 10 млрд рублей.
По его словам, все выплаты осуществляются в соответствии с графиком.
«Задолженности по пенсиям у нас нет», - написал он.
Хоценко также добавил, что с начала 2023 года в ДНР выплачено порядка двух млрд рублей социальных пособий.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 марта в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях, пенсии и дополнительное социальное обеспечение будут выплачивать в соответствии с российскими нормами, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- В ДНР выплатили пенсий на сумму более 10 млрд рублей
- Медведев назвал Байдена стариком из-за океана
- Российские лётчики в воздушном бою в районе Изюма сбили украинский Су-27
- RaiNews24: Премьер Италии Мелони встретится с Зеленским
- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-замминистра Раковой
- Пригожин не может решить проблему нехватки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»
- Байден заявил, что Украина преуспевает в конфликте
- Задержан подозреваемый в отправлении коробки со взрывчаткой жительнице Троицка
- Политолог объяснил, почему Запад считает ближайшие недели решающими в украинском конфликте
- СМИ: США согласовали с РФ визит Байдена в Киев во избежание конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru