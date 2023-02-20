В ДНР выплатили пенсий на сумму более 10 млрд рублей

Премьер-министр Донецкой народной республики Виталий Хоценко в своём Telegram-канале заявил, что в регионе уже выплачено пенсий на сумму более 10 млрд рублей.

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По его словам, все выплаты осуществляются в соответствии с графиком.

«Задолженности по пенсиям у нас нет», - написал он.

Хоценко также добавил, что с начала 2023 года в ДНР выплачено порядка двух млрд рублей социальных пособий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 марта в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях, пенсии и дополнительное социальное обеспечение будут выплачивать в соответствии с российскими нормами, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ДНРВыплатыПенсия
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