В ДНР выплатили пенсий на сумму более 10 млрд рублей

По его словам, все выплаты осуществляются в соответствии с графиком.

«Задолженности по пенсиям у нас нет», - написал он.

Хоценко также добавил, что с начала 2023 года в ДНР выплачено порядка двух млрд рублей социальных пособий.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 марта в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР, ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областях, пенсии и дополнительное социальное обеспечение будут выплачивать в соответствии с российскими нормами, сообщает НСН.