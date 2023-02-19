Эксперт назвал способ получить две пенсии сразу

По закону граждане России могут перейти с одного вида пенсии на другой, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Число пенсионеров в России снизилось за год на 232 тыс. человек

По его словам, если человек получает социальную пенсию, официально работает и копит пенсионные баллы, то когда их будет достаточно, можно перейти на страховую пенсию по инвалидности. Получатели военной пенсии по потере кормильца могут перейти на пенсию по старости, если у них будет право на надбавки.

Также эксперт указал, что россияне могут получать сразу две пенсии. Так, выплату по инвалидности и по старости могут получать ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, и те, кто стал инвалидом из-за военной травмы.

Также вторую пенсию получат те, кто вложил деньги в негосударственные пенсионные фонды. Подобная пенсия называется негосударственным пенсионным обеспечением.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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