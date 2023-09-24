В ДНР ввели военную цензуру на сообщения в интернете

Порядок мероприятий по контролю за цензурой должны утвердить управление ФСБ по ДНР, министерства связи и информации. Документ подписан 18 сентября.

Отмечается, что указ вступил в силу с 24 сентября.

Пушилина ранее избрали на должность главы ДНР. На пост также претендовали депутат Госдумы Казбек Тайсаев и координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар, передает «Радиоточка НСН».

