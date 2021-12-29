В ДНР утвердили стратегию развития русского языка среди молодежи

Власти Донецкой народной республики утвердили стратегию популяризации и развития русского языка и культуры в молодежной среде до 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ДНР.

Глава ЛНР считает, что Киеву и его «кураторам» выгоден конфликт в Донбассе

Так, инициативы в документе направлены на сохранение и приумножение возможностей в сфере изучения русского языка.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Русский ЯзыкДонбассРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры