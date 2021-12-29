В ДНР утвердили стратегию развития русского языка среди молодежи
29 декабря 202115:54
Власти Донецкой народной республики утвердили стратегию популяризации и развития русского языка и культуры в молодежной среде до 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба правительства ДНР.
Так, инициативы в документе направлены на сохранение и приумножение возможностей в сфере изучения русского языка.
Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru