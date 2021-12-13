Путин заявил о дискриминации на Украине русскоязычного населения

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном обратил внимание на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как отмечается, в разговоре Путин также привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений.