Путин заявил о дискриминации на Украине русскоязычного населения
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном обратил внимание на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Как отмечается, в разговоре Путин также привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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