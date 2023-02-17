В ДНР рассказали о количестве выданных российских паспортов

Российские паспорта получили более 600 тысяч жителей ДНР. Об этом сенатор сообщила в эфире телеканала «Россия-24».

По ее словам, жители ДНР давно участвуют в политической жизни РФ. Никонорова напомнила, что граждане республики голосовали на референдуме по конституционным поправкам.

Украина грозит желающим получить российский паспорт лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Соответствующую законодательную инициативу в сентябре прошлого года согласовал кабинет министров страны, пишет НСН.

