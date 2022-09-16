На Украине за получение паспорта РФ будет грозить до 15 лет тюрьмы

По её словам, получивший гражданство РФ украинский госслужащий может быть приговорён к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет. За пропаганду российского гражданства - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Она добавила, что «принуждение» граждан Украины к получению российского паспорта посредством ограничения в правах будет наказываться лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.

«Новый закон направлен, в первую очередь, на организаторов оформления украинцами российского гражданства и их помощников... в том числе наказанию подлежат граждане РФ, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины», - пояснила Верещук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, в том числе детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

