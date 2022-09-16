На Украине за получение паспорта РФ будет грозить до 15 лет тюрьмы

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук в своём Telegram-канале заявила, что украинский кабинет министров согласовал проект закона об уголовной ответственности за получение российского паспорта.

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По её словам, получивший гражданство РФ украинский госслужащий может быть приговорён к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет. За пропаганду российского гражданства - лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Она добавила, что «принуждение» граждан Украины к получению российского паспорта посредством ограничения в правах будет наказываться лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.

«Новый закон направлен, в первую очередь, на организаторов оформления украинцами российского гражданства и их помощников... в том числе наказанию подлежат граждане РФ, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины», - пояснила Верещук.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства десятерых украинцев, в том числе детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СпецоперацияУголовное НаказаниеГражданство РФУкраина
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