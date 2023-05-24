В ДНР приговорили к 13 годам колонии двух участников «Азова»
Двое военнослужащих полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) приговорены в Донецкой Народной Республике к 13 годам колонии строгого режима каждый за жестокое обращение с мирными гражданами и покушением на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По данным следствия, Андрей Пилявский и Роман Харченко с 24 февраля 2022 года вместе с другими военнослужащими временно размещались на территории города Мариуполя. 5 марта они заступили на боевой пост, который находился в квартире одного из жилых домов. В доме напротив мужчина в гражданской одежде высказал им недовольство по поводу занятия военными позиций в домах, где проживают мирные жители, передает ТАСС.
В ответ Пилявский и Харченко произвели выстрелы в сторону мужчины, который успел пригнуться и уйти от огня.
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