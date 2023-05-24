В ДНР приговорили к 13 годам колонии двух участников «Азова»

По данным следствия, Андрей Пилявский и Роман Харченко с 24 февраля 2022 года вместе с другими военнослужащими временно размещались на территории города Мариуполя. 5 марта они заступили на боевой пост, который находился в квартире одного из жилых домов. В доме напротив мужчина в гражданской одежде высказал им недовольство по поводу занятия военными позиций в домах, где проживают мирные жители, передает ТАСС.

В ответ Пилявский и Харченко произвели выстрелы в сторону мужчины, который успел пригнуться и уйти от огня.

