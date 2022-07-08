В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
8 июля 202214:55
Народный Совет Донецкой народной республики в своём Telegram-канале объявил об отмене моратория на исполнение смертных приговоров.
В сообщении говорится, что парламент принял соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс ДНР.
«Данная правовая норма вступит в силу после опубликования» - добавили в Народном совете.
Ранее парламент ДНР допустил отмену смертной казни после окончания военных действий в регионе и завершения трибуналов над военными преступниками.
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8 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru