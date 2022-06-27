В ДНР допустили возможность отмены смертной казни

«Мы очень надеемся, что к моменту окончания военных действий, к моменту окончания всех трибуналов и судов наконец-то волеизъявление народа Донбасса, ДНР будет услышано на референдуме и мы войдем в состав своей большой Родины — Российской Федерации», — цитирует Шишкину ТАСС.

Парламентарий отметила, что в этом случае Народному совету не придется отменять смертную казнь в ДНР, законотворческий орган будет работать в соответствии с Уголовным кодексом РФ, пишет Газета.ру.

Однако если республика останется независимым государством, то в ДНР в соответствии с международными конвенциями начнут рассматривать вопрос об исключении высшей меры наказания, отмечает Ura.ru.

