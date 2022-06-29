Глава Конституционного суда назвал условие для возвращения смертной казни в России

Выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) он отметил, что в последнее время многие политики призывают к возвращению смертной казни, однако делать этого не следует.

«Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути, по которому мы в целом шли последние десятилетия. Очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России», - подчеркнул он.

Зорькин добавил, что возвращение в России смертной казне станет возможным только в случае принятия новой конституции.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что исключение России из Совета Европы и ПАСЕ - это хорошая возможность восстановить ряд важных институтов, в том числе, задуматься о возвращении смертной казни для опаснейших преступников.