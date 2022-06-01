В ДНР планируют судить Порошенко и Зеленского в рамках международного трибунала
Власти Донецкой народной республики намерены привлечь к международному трибуналу экс-президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, а также исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова. Об этом заявила глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина в интервью ТАСС.
Как отметила Шишкина, военный преступник — не только тот, кто «на спусковой крючок нажимает»; это также генералы и президенты, отдававшие приказы. В ДНР подчеркивают, что Турчинов, Порошенко и Зеленский «своими подписями посылали нацистов на Донбасс для убийства мирного населения».
По словам члена Народного совета ДНР, первые международные трибуналы пройдут до конца лета нынешнего года, пишет Ura.ru.
«Мы надеемся, что до конца лета пройдет несколько промежуточных трибуналов, и виновные будут привлечены к ответственности», — подчеркнула Шишкина.
Попасть под трибунал могут как бойцы националистических формирований, так и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Генпрокуратура республики уже начала работу над созданием устава военного суда, первый трибунал может быть в отношении совершавших преступления в Мариуполе бойцов нацбатов, отмечает РИА ФАН.
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