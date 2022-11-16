В ДНР и ЛНР создадут министерства внутренних дел

«Планируется создать два Министерства внутренних дел в Донецкой и Луганской народных республиках и два главных управления - в Херсонской и Запорожской областях, а также около 100 территориальных органов районного звена», — цитирует министра ТАСС.

Сейчас в Запорожской и Херсонской областях сформировано временное управление МВД, а в ДНР и ЛНР развернуты внештатные подразделения. Общая численность сотрудников на новых территориях достигнет 52 тысяч.

Кроме того, Колокольцев сообщил, что МВД и другие силовые ведомства реализуют дополнительные меры по контролю за оперативной обстановкой, уделяя особое внимание приграничным территориям и новым регионам.

«На субъектах, граничащих с зоной спецоперации, действуют сводные отряды полиции, они эффективно решают поставленные задачи по пресечению правонарушений выведение из незаконного оборота наркотиков, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов», — подчеркнул министр.

