Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию

Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию в Омске.

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В сумме за короткую и произвольную программу он получил 297,10 балла.

Второе место занял Глеб Лутфуллин, третьим стал Евгений Семененко.

Ранее сообщалось, что фигуристка Аделия Петросян стала чемпионкой России в женском одиночном катании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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