Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию
21 декабря 202419:37
Фигурист Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России по фигурному катанию в Омске.
В сумме за короткую и произвольную программу он получил 297,10 балла.
Второе место занял Глеб Лутфуллин, третьим стал Евгений Семененко.
Ранее сообщалось, что фигуристка Аделия Петросян стала чемпионкой России в женском одиночном катании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru