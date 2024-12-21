МО РФ: Гражданские производители кратно увеличили объемы производства дронов

Объемы производства, в том числе по БПЛА и FPV-дронам, кратно увеличились до 40 тысяч изделий в месяц, сообщили в Минобороны России.

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По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, в рамках народного ОПК с апреля в войска поставлено более 65 видов изделий, в том числе 31 вид БПЛА, четыре вида безэкипажных катеров.

Белоусов также отметил, что у малых бюро и гражданских производителей закуплено более 100 тысяч изделий.

В зоне СВО беспилотники используются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач, добавил глава Минобороны РФ.

Ранее Белоусов заявил, что в ВС РФ сформируют новый род войск — «войска беспилотных систем», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
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