МО РФ: Гражданские производители кратно увеличили объемы производства дронов
Объемы производства, в том числе по БПЛА и FPV-дронам, кратно увеличились до 40 тысяч изделий в месяц, сообщили в Минобороны России.
По словам министра обороны РФ Андрея Белоусова, в рамках народного ОПК с апреля в войска поставлено более 65 видов изделий, в том числе 31 вид БПЛА, четыре вида безэкипажных катеров.
Белоусов также отметил, что у малых бюро и гражданских производителей закуплено более 100 тысяч изделий.
В зоне СВО беспилотники используются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач, добавил глава Минобороны РФ.
Ранее Белоусов заявил, что в ВС РФ сформируют новый род войск — «войска беспилотных систем», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru