Кроме фото американского лидера на рекламном щите также размещена надпись «Спасибо деду за нашу победу» и сведения о числе граждан ДНР, которые проголосовали за вхождение республики в состав России.

Аналогичный билборд посвятили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, рядом с портретом которой написали «Урсула! Выпей с горя, где же кружка?»

По словам местных жителей, поставки оружия Украине и и антироссийские санкции, за которые выступали эти политики, способствовали вхождению Донбасса в состав Российской Федерации.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия готовит законодательную основу, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть, сообщает RT.