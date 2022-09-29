В ДНР Байдену посвятили плакат «Спасибо деду за нашу победу»
Билборд с изображением президента США Джо Байдена был установлен на одной из центральных улиц Донецка, сообщает РИА Новости.
Кроме фото американского лидера на рекламном щите также размещена надпись «Спасибо деду за нашу победу» и сведения о числе граждан ДНР, которые проголосовали за вхождение республики в состав России.
Аналогичный билборд посвятили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, рядом с портретом которой написали «Урсула! Выпей с горя, где же кружка?»
По словам местных жителей, поставки оружия Украине и и антироссийские санкции, за которые выступали эти политики, способствовали вхождению Донбасса в состав Российской Федерации.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия готовит законодательную основу, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть, сообщает RT.
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