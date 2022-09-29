В ДНР Байдену посвятили плакат «Спасибо деду за нашу победу»

Билборд с изображением президента США Джо Байдена был установлен на одной из центральных улиц Донецка, сообщает РИА Новости.

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Кроме фото американского лидера на рекламном щите также размещена надпись «Спасибо деду за нашу победу» и сведения о числе граждан ДНР, которые проголосовали за вхождение республики в состав России.

Аналогичный билборд посвятили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, рядом с портретом которой написали «Урсула! Выпей с горя, где же кружка?»

По словам местных жителей, поставки оружия Украине и и антироссийские санкции, за которые выступали эти политики, способствовали вхождению Донбасса в состав Российской Федерации.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия готовит законодательную основу, которая позволит вводить ограничения цен на российскую нефть, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияРеферендумЕврокомиссияДжо БайденДонбасс
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