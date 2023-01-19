В детсаду на Сахалине зарегистрирована кишечная инфекция
Воспитанники одного из детских садов на Сахалине заразились кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Следственные органы завели уголовное дело. Отравление зарегистрировано в одном из садов села Новотроицкое.
Инфекцию выявили у 22 воспитанников дошкольного учреждения. Детсад закрыли на карантин.
Ранее Роспотребнадзор временно приостановил работу лагеря «Юнга» во Владивостоке из-за вспышки заболеваемости острой кишечной инфекцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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