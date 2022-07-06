Число отравившихся в детсаду в Москве детей возросло до 27
Число детей, отравившихся в частном детском саду в Москве возросло до 27, сообщает «РЕН ТВ».
Госпитализированы восемь пострадавших. Остальных отравившихся забрали родители. У воспитанников дошкольного учреждения сразу после приема пищи возникла рвота. Сотрудники детсада вызвали медиков.
По факту отравления заведено уголовное дело. Прокуратура ведет проверку.
Ранее в дагестанском Каспийске произошло массовое отравление людей. В больницу обратились около 20 детей с признаками острой кишечной инфекции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 676 / сут.
Умерли
381 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 612 / сут.
- Названы признаки качественной черешни
- Кадыров посоветовал Зеленскому бежать
- Госдеп США: Блинкен не планирует переговоры с Лавровым в рамках G20
- Число отравившихся в детсаду в Москве детей возросло до 27
- Эксперты объяснили падение курса рубля
- В Нижневартовске произошла вспышка гепатита
- В США сочли неподходящим время для встречи Лаврова и Блинкена
- Новым главой Минздрава Британии назначен Стивен Баркли
- В Сочи из горящего здания эвакуировали не менее 30 человек
- Власти Венгрии заявили о невозможности заменить энергоносители РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru