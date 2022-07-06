Число отравившихся в детсаду в Москве детей возросло до 27

Число детей, отравившихся в частном детском саду в Москве возросло до 27, сообщает «РЕН ТВ».

В Каспийске возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей

Госпитализированы восемь пострадавших. Остальных отравившихся забрали родители. У воспитанников дошкольного учреждения сразу после приема пищи возникла рвота. Сотрудники детсада вызвали медиков.

По факту отравления заведено уголовное дело. Прокуратура ведет проверку.

Ранее в дагестанском Каспийске произошло массовое отравление людей. В больницу обратились около 20 детей с признаками острой кишечной инфекции.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ОтравлениеМосква
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