В России в 7 регионах из-за гриппа и ОРВИ закрыли школы и детсады

По данным издании, ученики 37 классов в 21 школе Удмуртии отправлены домой, а также воспитанники семи групп в семи детских садах республики. В десяти образовательных учреждениях Омска объявлен карантин, а в Саратовской и Томской областях, Хабаровском и Краснодарском краях школьников перевели на дистанционное обучение.

Ранее в России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% за неделю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

