В России в 7 регионах из-за гриппа и ОРВИ закрыли школы и детсады
В семи регионах России с начала учебного года на карантин закрыли образовательные учреждения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщают «Известия».
По данным издании, ученики 37 классов в 21 школе Удмуртии отправлены домой, а также воспитанники семи групп в семи детских садах республики. В десяти образовательных учреждениях Омска объявлен карантин, а в Саратовской и Томской областях, Хабаровском и Краснодарском краях школьников перевели на дистанционное обучение.
Ранее в России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% за неделю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru