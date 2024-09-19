В России в 7 регионах из-за гриппа и ОРВИ закрыли школы и детсады

В семи регионах России с начала учебного года на карантин закрыли образовательные учреждения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщают «Известия».

Роспотребнадзор: В Москве превышен порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ

По данным издании, ученики 37 классов в 21 школе Удмуртии отправлены домой, а также воспитанники семи групп в семи детских садах республики. В десяти образовательных учреждениях Омска объявлен карантин, а в Саратовской и Томской областях, Хабаровском и Краснодарском краях школьников перевели на дистанционное обучение.

Ранее в России число заболевших гриппом и ОРВИ увеличилось на 49,7% за неделю, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:Детские СадыШколыОРВИГриппКарантин

Горячие новости

Все новости

партнеры