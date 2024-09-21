В России быстро распространяется новый штамм коронавируса XEC
В России быстро распространяется новый штамм коронавируса XEC, Роспотребнадзор мониторит ситуацию, сообщили в пресс-службе ведомства.
Вариант COVID-19 XEC является комбинацией предыдущих подвариантов омикрона FLiRT. Заболевание новым штаммом сопровождается лихорадкой, болью в горле, кашлем, потерей запахов и аппетита, ломотой, усталостью, мигренью и насморком.
Впервые XEC обнаружили в Германии этим летом. Сейчас вирус добрался и до России, где начал быстро распространяться.
Ранее стало известно, что распространение коронавируса началось с рынка Хуанань в китайском Ухане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Варан сорвал тренировочные заезды пилотов «Формулы-1» на Гран-при Сингапура
- Средства ПВО за сутки сбили 177 дронов и десять снарядов HIMARS
- В России быстро распространяется новый штамм коронавируса XEC
- Водитель трактора пострадал при атаке дрона ВСУ на белгородский поселок Октябрьский
- Харламов и Воля опровергли закрытие Comedy Club
- Прибалтика столкнулись с кризисом туризма из-за ситуации на Украине
- В РПЦ призвали не водить школьников в Дарвиновский музей
- СМИ: Талибы подали заявку на участие в саммите БРИКС в Казани
- Руденя: Никто не пострадал при падении обломков беспилотников в Тверской области
- Биолог назвал невежественной идею убрать из школьной программы теорию Дарвина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru