В России быстро распространяется новый штамм коронавируса XEC

Вариант COVID-19 XEC является комбинацией предыдущих подвариантов омикрона FLiRT. Заболевание новым штаммом сопровождается лихорадкой, болью в горле, кашлем, потерей запахов и аппетита, ломотой, усталостью, мигренью и насморком.



Впервые XEC обнаружили в Германии этим летом. Сейчас вирус добрался и до России, где начал быстро распространяться.

Ранее стало известно, что распространение коронавируса началось с рынка Хуанань в китайском Ухане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

