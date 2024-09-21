В России быстро распространяется новый штамм коронавируса XEC

В России быстро распространяется новый штамм коронавируса XEC, Роспотребнадзор мониторит ситуацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Вариант COVID-19 XEC является комбинацией предыдущих подвариантов омикрона FLiRT. Заболевание новым штаммом сопровождается лихорадкой, болью в горле, кашлем, потерей запахов и аппетита, ломотой, усталостью, мигренью и насморком.

Впервые XEC обнаружили в Германии этим летом. Сейчас вирус добрался и до России, где начал быстро распространяться.

Ранее стало известно, что распространение коронавируса началось с рынка Хуанань в китайском Ухане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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