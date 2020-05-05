В Дептрансе озвучили стоимость масок в столичной подземке

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в столичной подземке появятся вендинговые аппараты для продажи защитных масок и перчаток. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал столичного департамента транспорта, сегодня они поступят в автоматы на 15 станциях московского метрополитена.

Там подчеркнули, что после полного оснащения пассажирам подземки будет доступно 3 вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток стоимостью 20 рублей, а также комплект из маски и перчаток. Его цена 50 рублей.

В Москве маски можно будет купить на 15 станциях метро

Ранее НСН писала, что на станциях московского метрополитена начали устанавливать автоматические санитайзеры. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. В настоящий момент уже установлено 20 диспенсоров, которые размещены на станциях «Щелковская», «Комсомольская» (Кольцевая) и «Белорусская» (Кольцевая и Замоскворецкая).

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что в ближайшее время санитайзеры появятся и других станциях метро и МЦК – их будет больше 100 штук.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусЗащитная маскаМетрополитенМосква
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