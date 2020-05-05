В Дептрансе озвучили стоимость масок в столичной подземке

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в столичной подземке появятся вендинговые аппараты для продажи защитных масок и перчаток. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал столичного департамента транспорта, сегодня они поступят в автоматы на 15 станциях московского метрополитена.

Там подчеркнули, что после полного оснащения пассажирам подземки будет доступно 3 вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток стоимостью 20 рублей, а также комплект из маски и перчаток. Его цена 50 рублей.