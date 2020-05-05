В Дептрансе озвучили стоимость масок в столичной подземке
Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в столичной подземке появятся вендинговые аппараты для продажи защитных масок и перчаток. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на Telegram-канал столичного департамента транспорта, сегодня они поступят в автоматы на 15 станциях московского метрополитена.
Там подчеркнули, что после полного оснащения пассажирам подземки будет доступно 3 вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток стоимостью 20 рублей, а также комплект из маски и перчаток. Его цена 50 рублей.
Ранее НСН писала, что на станциях московского метрополитена начали устанавливать автоматические санитайзеры. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. В настоящий момент уже установлено 20 диспенсоров, которые размещены на станциях «Щелковская», «Комсомольская» (Кольцевая) и «Белорусская» (Кольцевая и Замоскворецкая).
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что в ближайшее время санитайзеры появятся и других станциях метро и МЦК – их будет больше 100 штук.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- Лысаков: Новые штрафы могут и не появится в КоАП
- Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов уходит в отставку
- В Госдуме поддержали отмену ОГЭ в этом году
- Экс-советник президента рассказал о «фронтовых 100 граммах» на приёме в День победы
- «До полуночи»: В МЧС предупредили москвичей о ливнях с грозами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru