Депздрав Москвы: Ситуация с COVID-19 в Москве нормализовалась
Заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова в эфире НСН сказала, что ситуация в столице нормализовалась. Однако говорить о полном снятии ограничений рано.
За последние сутки, согласно данным Роспотребнадзора РФ, прибавилось 6611 новых случаев коронавирусной инфекции по стране. Выздоровели 3579 людей, умерли – 135. В Москве же за последние 24 часа было выявлено всего 685 случаев COVID-19, выздоровели – 632, умерли – 22.
Заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова в интервью НСН подчеркнула, что, согласно статистике, можно говорить о том, что ситуация в столице нормализовалась. Однако, по ее мнению, говорить о полном снятии ограничений пока рано.
«Я думаю, вы регулярно следите за статистикой по заболеванию и за цифрами, которые публикуют и департамент здравоохранения, и правительство Москвы, и так как снижается количество вновь выявленных случаев заражения, можно говорить о том, что ситуация нормализовалась. Меры снимались постепенно с обязательным контролем и мониторингом ситуации.
Что касается снятия всех ограничительных мер, не хочу забегать вперед. Нужно продолжать анализировать ситуацию. Действительно, ситуация стала лучше, но мы должны быть настороже, ни в коем случае нельзя расслабляться. Поэтому масочный режим нужно сохранять, особенно это касается общественных мест, замкнутых помещений. Многие это требование игнорируют, как мы можем наблюдать, например, в торговых центрах, что неправильно. Нужно защищать не только себя, но и окружающих. И, конечно, соблюдать социальную дистанцию, мы об этом говорим с февраля», – напомнила эксперт.
Тем временем, Цыганова отметила, что в отличие от обязательного ношения медицинских масок, она бы не рекомендовала постоянно находиться в перчатках.
«Я бы не устанавливала жесткие рекомендации по ношению перчаток в том случае, если человек постоянно обрабатывает руки. К тому же, сейчас жарко, и носить перчатки действительно очень сложно. Делать любые прогнозы по коронавирусной инфекции – дело неблагодарное. Я думаю, никто не может ответить на этот вопрос касательно возможной второй волны. Но мы должны готовиться», – подытожила собеседник НСН.
В свою очередь, один из вирусологов предположил, что к августу число новых случаев COVID-19 снизится к нулевым показателям, так как у подавляющего большинства граждан выработается естественный иммунитет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
Выздоровели
454 тыс.+3 579 / сут.
- Охотящуюся за беспилотниками Яну Рудковскую уличили в «воздушном пиратстве»
- СМИ: В Нижегородской области ищут место падения «кукурузника» Ан-2
- Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями
- «Нормально хайпанул»: Политолог оценил потенциал партии племянника Путина
- Кирилл Серебренников не будет обжаловать приговор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru