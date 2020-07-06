Депздрав Москвы: Ситуация с COVID-19 в Москве нормализовалась

«Я думаю, вы регулярно следите за статистикой по заболеванию и за цифрами, которые публикуют и департамент здравоохранения, и правительство Москвы, и так как снижается количество вновь выявленных случаев заражения, можно говорить о том, что ситуация нормализовалась. Меры снимались постепенно с обязательным контролем и мониторингом ситуации.

Что касается снятия всех ограничительных мер, не хочу забегать вперед. Нужно продолжать анализировать ситуацию. Действительно, ситуация стала лучше, но мы должны быть настороже, ни в коем случае нельзя расслабляться. Поэтому масочный режим нужно сохранять, особенно это касается общественных мест, замкнутых помещений. Многие это требование игнорируют, как мы можем наблюдать, например, в торговых центрах, что неправильно. Нужно защищать не только себя, но и окружающих. И, конечно, соблюдать социальную дистанцию, мы об этом говорим с февраля», – напомнила эксперт.

Тем временем, Цыганова отметила, что в отличие от обязательного ношения медицинских масок, она бы не рекомендовала постоянно находиться в перчатках.

«Я бы не устанавливала жесткие рекомендации по ношению перчаток в том случае, если человек постоянно обрабатывает руки. К тому же, сейчас жарко, и носить перчатки действительно очень сложно. Делать любые прогнозы по коронавирусной инфекции – дело неблагодарное. Я думаю, никто не может ответить на этот вопрос касательно возможной второй волны. Но мы должны готовиться», – подытожила собеседник НСН.

В свою очередь, один из вирусологов предположил, что к августу число новых случаев COVID-19 снизится к нулевым показателям, так как у подавляющего большинства граждан выработается естественный иммунитет.

