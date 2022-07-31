В День рождения пандам Московского зоопарка преподнесли бамбуковые торты

«Сегодня мальчику Жуи исполнилось шесть лет, а накануне девочке Диндин - пять, но мы традиционно праздновали в один день. Панды получили подарки - бамбуковые торты, украшенные фруктами, на них расположили цифры из льда - шесть и пять», - отмечают в Московском зоопарке.

Медведям также подарили игрушечные качели и лошадь, сделанную из коробок, передает ТАСС.

В прошлом году панды получили бассейн с лакомствами и вкусным подкрашенным льдом, а также огромный «коктейльный стаканчик» с зонтиками, уточняет РИА Новости.

