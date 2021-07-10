В зоопарке Токио родились самец и самка большой панды
10 июля 202107:23
Зоопарк Уэно в Токио объявил пол двух детенышей большой панды, появившихся на свет в конце июня, передает ТАСС.
По данным администрации зоопарка, 22 июня самка большой панды Синсин родила самца и самку. Состояние детенышей хорошее, у них не зафиксировали никаких проблем со здоровьем.
Синсин и самец большой панды Рири прибыли в Японию из Китая в начале 2011 года. У пары уже есть потомство: в 2017 году на свет появилась самка Сянсян.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru