В Московском зоопарке панды отпраздновали день рождения
У панд Диндин и Жуи, которые обитают в Московском зоопарке, в субботу, 31 июля, день рождения, напоминает пресс-служба зоосада.
«Сегодня у Диндин и Жуи Дни рождения. Ну, то есть у Диндин был вчера, но традиционно празднуем вместе. Нашей красавице исполняется четыре года, а бравому Жуи – целых пять. Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются все теми же: скромной, хитрой и своевольной умницей (и) прямолинейным, храбрым и веселым исследователем», - говорится в сообщении.
Праздник панды отметили двумя картонными тортами, украшенными овощами, фруктами и бамбуком. Кроме того, каждый именинник получил персональный сюрприз. В жару панды получили бассейн с лакомствами и вкусным подкрашенным льдом, а также огромный «коктейльный стаканчик» с зонтиками, уточняет РИА Новости.
Ранее зоопарк Уэно в Токио объявил пол двух детенышей большой панды, появившихся на свет в конце июня, передает ТАСС.
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