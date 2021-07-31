В Московском зоопарке панды отпраздновали день рождения

«Сегодня у Диндин и Жуи Дни рождения. Ну, то есть у Диндин был вчера, но традиционно празднуем вместе. Нашей красавице исполняется четыре года, а бравому Жуи – целых пять. Они уже на пороге взрослого возраста, хотя остаются все теми же: скромной, хитрой и своевольной умницей (и) прямолинейным, храбрым и веселым исследователем», - говорится в сообщении.

Праздник панды отметили двумя картонными тортами, украшенными овощами, фруктами и бамбуком. Кроме того, каждый именинник получил персональный сюрприз. В жару панды получили бассейн с лакомствами и вкусным подкрашенным льдом, а также огромный «коктейльный стаканчик» с зонтиками, уточняет РИА Новости.

Ранее зоопарк Уэно в Токио объявил пол двух детенышей большой панды, появившихся на свет в конце июня, передает ТАСС.

