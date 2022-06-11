В День России на Красной площади пройдет большой концерт

Праздничный концерт с участием большого числа отечественных артистов пройдет на Красной площади в День России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 11 июня.

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«На Красной площади пройдет большой праздничный концерт с участием лучших российских исполнителей», - написал мэр в своем блоге.

Ранее сообщалось, что россиян после трех выходных ждет четырехдневная рабочая неделя.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинСобянинКонцертДень России
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