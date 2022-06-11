Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок на июньские праздники

Отмечается, что Петербург лидирует с большим отрывом: на Северную столицу приходится 24,9% от всех бронирований.

«Доля бронирований Казани на эти праздники составляет 6,2%, Москвы - 5,5%, остальных городов - 2-4%», — говорится в исследовании.

В число наиболее востребованных направлений вошли также Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Ярославль, Минск, Кисловодск и Тула. При этом в топ-10 рейтинга не попали Ялта и Севастополь, которые были популярны среди россиян в прошлом году.

Как выяснили эксперты, 70% бронирований приходится на даты с заездом 11 июня, чаще всего жители страны едут отдыхать на трое суток.

