Санкт-Петербург стал самым популярным городом для поездок на июньские праздники
Санкт-Петербург, Казань и Москва стали самыми популярными среди россиян городами для поездок в праздничные дни 11-13 июня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследования сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру».
Отмечается, что Петербург лидирует с большим отрывом: на Северную столицу приходится 24,9% от всех бронирований.
«Доля бронирований Казани на эти праздники составляет 6,2%, Москвы - 5,5%, остальных городов - 2-4%», — говорится в исследовании.
В число наиболее востребованных направлений вошли также Нижний Новгород, Калининград, Сочи, Ярославль, Минск, Кисловодск и Тула. При этом в топ-10 рейтинга не попали Ялта и Севастополь, которые были популярны среди россиян в прошлом году.
Как выяснили эксперты, 70% бронирований приходится на даты с заездом 11 июня, чаще всего жители страны едут отдыхать на трое суток.
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