В день похорон Галины Волчек будет закрыт Чистопрудный бульвар

Будет закрыта проезжая часть внешней стороны Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой в течение 8 часов (с 6 утра до 14 дня). Также в этом районе будет запрещено парковать транспорт с полуночи до двух часов дня. Парковка будет запрещена и около проезда Лужнецкий, дом 2., стр.1 вплоть до окончания похорон, которые пройдут на Новодевичьем кладбище.

Народная артистка, режиссер и руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни в четверг 26 декабря. Галине Волчек было 86 лет. Прощание с ней пройдет 29 декабря с 9 утра до 12.30 дня в здании театра "Современник".