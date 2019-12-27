В день похорон Галины Волчек будет закрыт Чистопрудный бульвар
Чистопрудный бульвар в Москве будет перекрыт в воскресенье 29 декабря из-за проведения похорон Галины Волчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Будет закрыта проезжая часть внешней стороны Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой в течение 8 часов (с 6 утра до 14 дня). Также в этом районе будет запрещено парковать транспорт с полуночи до двух часов дня. Парковка будет запрещена и около проезда Лужнецкий, дом 2., стр.1 вплоть до окончания похорон, которые пройдут на Новодевичьем кладбище.
Народная артистка, режиссер и руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни в четверг 26 декабря. Галине Волчек было 86 лет. Прощание с ней пройдет 29 декабря с 9 утра до 12.30 дня в здании театра "Современник".
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