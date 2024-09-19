В деле дагестанских банкиров обнаружили почти две тысячи бриллиантов
Правоохранительные органы обнаружили в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка ювелирные изделия с 1814 бриллиантами, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
В расследуемом уголовном деле замешаны сотрудники филиала Россельхозбанка, которые по версии следствия оказали дагестанскому заводу помощь в получении кредита.
В ходе расследования была арестована банковская ячейка с ее содержимым: пятью кольцами с бриллиантами, семью парами сережек с драгоценными камнями, брошью, двумя браслетами с алмазами и золотой цепью.
Всего в украшениях насчитали 1550 бриллиантов, 706 рубинов, 24 топаза и три сапфира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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