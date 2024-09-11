В Краснодаре бизнесмена задержали по подозрению в хищении у Минобороны
Генеральный директор компании «ТК-Прогресс» Сурен Григорян был задержан в Краснодаре по подозрению в хищении у Минобороны РФ. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.
Собеседник агентства заявил, что бизнесмена задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
«Григорян подозревается в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны РФ при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища», - пояснил он.
Отмечается, что по местам проживания и работы предпринимателя проходят обыски, решается вопрос об аресте его имущества.
Ранее Мосгорсуд утвердил продление ареста предпринимателю Леве Мартиросяну, проходящему по делу обвиняемого в коррупции начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru