В Краснодаре бизнесмена задержали по подозрению в хищении у Минобороны

Собеседник агентства заявил, что бизнесмена задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

«Григорян подозревается в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны РФ при ремонте общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища», - пояснил он.

Отмечается, что по местам проживания и работы предпринимателя проходят обыски, решается вопрос об аресте его имущества.

Ранее Мосгорсуд утвердил продление ареста предпринимателю Леве Мартиросяну, проходящему по делу обвиняемого в коррупции начальника главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

