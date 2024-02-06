В Дагестане закрылись на карантин 45 школ и детских садов из-за гриппа и ОРВИ

Отмечается, что на карантин закрыли 29 школ и 16 детских садов. При этом, согласно данным, общее количество заболевших гриппом и ОРВИ в регионе снизилось.

Так, надзорное ведомство сообщило, что за последнюю неделю было зарегистрировано 3 588 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Такой показатель на 3% меньше, чем на прошлой неделе, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что случаи заболевания корью выявили в двух школах и в одном детском саду Якутска. Непривитые учащиеся были отправлены на дистанционное обучение, а детский сад закрыт на карантин, передает «Радиоточка НСН».

