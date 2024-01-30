В Якутске в двух школах и детском саду выявили корь
Случаи заболевания корью выявили в двух школах и в одном детском саду Якутска, непривитые учащиеся были отправлены на дистанционное обучение, детский сад закрыт на карантин. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что дистанционное обучение и карантин в детском саду будут длиться до 15 февраля. Согласно данным, в образовательных учреждениях ведется плановая профилактика заболеваемости корью среди детей, они получают вакцины.
Ранее, 25 января, случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области, после чего в них ввели ограничения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru