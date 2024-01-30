В Якутске в двух школах и детском саду выявили корь

Отмечается, что дистанционное обучение и карантин в детском саду будут длиться до 15 февраля. Согласно данным, в образовательных учреждениях ведется плановая профилактика заболеваемости корью среди детей, они получают вакцины.

Ранее, 25 января, случаи заболевания корью выявили в 17 детсадах Ростовской области, после чего в них ввели ограничения, передает «Радиоточка НСН».



