В Дагестане задержан сторонник ИГ, готовивший теракт

18 сентября14:51

Сторонник террористической организации «Исламского Государства» (запрещена в РФ — прим. НСН) задержан в Дагестане, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он готовил теракт на территории республики в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти. Мужчина был взят при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности. Задержанный является гражданином РФ 2000-го года рождения. Других подробностей его личности не сообщается.

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Ранее НСН писала, что сотрудники Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел в текущем году сумели выявить законспирированные террористические ячейки в 17 регионах. Деятельность адептов группировки «Исламское государство», запрещённой в России, была пресечена в столичном регионе, Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях.

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