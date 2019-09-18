В Дагестане задержан сторонник ИГ, готовивший теракт

Сторонник террористической организации «Исламского Государства» (запрещена в РФ — прим. НСН) задержан в Дагестане, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что он готовил теракт на территории республики в отношении сотрудников сил правопорядка и местных органов власти. Мужчина был взят при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности. Задержанный является гражданином РФ 2000-го года рождения. Других подробностей его личности не сообщается.