МВД: Подпольные ячейки террористов выявлены по всей России

Сотрудники Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел в текущем году сумели выявить законспирированные террористические ячейки в 17 регионах. Такую статистику в интервью журналу «Полиция России» привёл руководитель главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных.

Он уточнил, что деятельность адептов группировки «Исламское государство», запрещённой в России, пресечена в столичном регионе, Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях.