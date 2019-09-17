МВД: Подпольные ячейки террористов выявлены по всей России

17 сентября09:16

Сотрудники Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел в текущем году сумели выявить законспирированные террористические ячейки в 17 регионах. Такую статистику в интервью журналу «Полиция России» привёл руководитель главного управления по противодействию экстремизму МВД Олег Ильиных.

Он уточнил, что деятельность адептов группировки «Исламское государство», запрещённой в России, пресечена в столичном регионе, Астраханской, Владимирской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях.

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Названы также Краснодарский, Ставропольский и Красноярский края, республики Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня. Кроме того, террористы–нелегалы разоблачены в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, пишут «Известия».

За первое полугодие в стране было выявлено в общей сложности около тысячи преступлений террористической направленности.

Ранее президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН рассказал, как спецслужба не дала ввергнуть Россию в гражданскую войну.

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ФОТО: nac.gov.ru
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