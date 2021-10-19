В Дагестане введут режим QR-кодов для посещения ряда учреждений
Власти Дагестана объявили о введении режима QR-кодов для посещения ряда учреждений в рамках борьбы с распространением коронавируса, передает ТАСС.
Отмечается, что введение режима QR-кодов будет поэтапным. Согласно указу главы Дагестана Сергея Меликова, мера вступит в силу в ближайшую неделю. Также Меликов призвал к повышению требований по вакцинации от коронавируса в сферах торговли и услуг.
Режим QR-кодов для посещения мест общественного питания и культурно-разлекательных учреждений уже ввели многие регионы РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru