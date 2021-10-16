В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом
Четыре человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и рейсовым автобусом в Бабаюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Инцидент произошел в пятницу около 21:00 на 388-м километре автодороги «Астрахань-Махачкала».
«По предварительной информации, LADA Priora выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу», – цитирует РИА Новости сообщение МВД.
По данным ведомства, водитель и три пассажира «Лады» скончались на месте. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства ДТП.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- В России стартовали испытания платформы для вакцин сразу от нескольких вирусов
- Группировка ИГ взяла ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
- Оверчук: Россия решает вопрос о признании своих вакцин от коронавируса в рамках ВОЗ
- В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом
- На Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8
- ВМС США: Эсминец Chafee в Японском море не нарушал международное право
- ФМБА подало документы на регистрацию препарата от COVID «МИР 19»
- В «Нафтогазе» рассказали о снижении суточного объема транзита газа через Украину
- Для подавления бунта в осетинской колонии привлекли новые силы
- Названа причина потери ориентации МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru