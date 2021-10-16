В Дагестане четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом

Четыре человека погибли в результате ДТП с легковым автомобилем и рейсовым автобусом в Бабаюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел в пятницу около 21:00 на 388-м километре автодороги «Астрахань-Махачкала».

«По предварительной информации, LADA Priora выехала на полосу встречного движения и столкнулась с рейсовым автобусом, который направлялся из Пятигорска в Махачкалу», – цитирует РИА Новости сообщение МВД.

По данным ведомства, водитель и три пассажира «Лады» скончались на месте. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства ДТП.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогибшиеДТПДагестан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры