В Дагестане ветерану подарили 100 миллионов рублей на столетний юбилей

Столетний ветеран - фронтовик. Ветеран похвастался, что нашел молодую невесту, которую теперь сможет обеспечить и не одну. У фронтовика уже семь внуков, 19 правнуков и уже больше 10 праправнуков.

Односельчане ветерана рассказывают, что семья Садыковых славится долголетием - его предки жили до 110 и даже 113 лет. Также они сообщили прессе, что хоть ветеран и плохо слышит, но с удовольствием гуляет, может выпить "рог вина" (что и делает временами), а также строго следит за укладом в семье.

Ранее о бесплатном выделении ветеранам и многодетным семьям в Донецкой народной республике земельных участков сообщил спикер республиканского парламента Артем Жога, напоминает «Радиоточка НСН».

