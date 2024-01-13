В Дагестане ветерану подарили 100 миллионов рублей на столетний юбилей
Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил ветерана Ибрагима-Паша Садыкова со столетием и сообщил, что сенатор Сулейман Керимов подарил ему и его семье 100 миллионов рублей.
Столетний ветеран - фронтовик. Ветеран похвастался, что нашел молодую невесту, которую теперь сможет обеспечить и не одну. У фронтовика уже семь внуков, 19 правнуков и уже больше 10 праправнуков.
Односельчане ветерана рассказывают, что семья Садыковых славится долголетием - его предки жили до 110 и даже 113 лет. Также они сообщили прессе, что хоть ветеран и плохо слышит, но с удовольствием гуляет, может выпить "рог вина" (что и делает временами), а также строго следит за укладом в семье.
Ранее о бесплатном выделении ветеранам и многодетным семьям в Донецкой народной республике земельных участков сообщил спикер республиканского парламента Артем Жога, напоминает «Радиоточка НСН».
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