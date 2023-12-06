Умер последний ветеран ВОВ из Чечни 102-летний Юнус Абдулшаидов

«Ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны из Чеченской Республики Юнус Абдулшаидов», — указано в сообщении.

Абдулшаидов родился 15 июня 1921 года в селении Согунты (Ножай-Юртовский район). В годы ВОВ ветеран был минометчиком, участвовал в обороне Киева, Воронежа и Ленинграда, освобождении Волхова. Абдулшаидов награжден в том числе Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом Красной Звезды, медалями маршала Жукова и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». До последнего дня мужчина жил в родном селе, вырастил трех сыновей, двух дочерей, имел 21 внука и 47 правнуков.

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