Умер последний ветеран ВОВ из Чечни 102-летний Юнус Абдулшаидов
Последний участник Великой Отечественной войны из Чечни Юнус Абдулшаидов умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
«Ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны из Чеченской Республики Юнус Абдулшаидов», — указано в сообщении.
Абдулшаидов родился 15 июня 1921 года в селении Согунты (Ножай-Юртовский район). В годы ВОВ ветеран был минометчиком, участвовал в обороне Киева, Воронежа и Ленинграда, освобождении Волхова. Абдулшаидов награжден в том числе Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом Красной Звезды, медалями маршала Жукова и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». До последнего дня мужчина жил в родном селе, вырастил трех сыновей, двух дочерей, имел 21 внука и 47 правнуков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru