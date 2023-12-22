Ветеранам и многодетным семьям в ДНР будут выдавать земельные участки
22 декабря 202320:22
О бесплатном выделении ветеранам и многодетным семьям в Донецкой народной республике земельных участков, сообщил спикер республиканского парламента Артем Жога в своем Telegram-канале.
По его словам, такой закон был принят депутатами Народного совета Донецкой Народной Республики.
«Законодательно закреплен порядок бесплатного предоставления земельных участков 16 категориям граждан», - уточнил Жога.
Ранее Госдума приняла закон о льготах на поступление в вузы для участников СВО и их детей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru