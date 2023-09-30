В Дагестане учителям школ запретили использовать WhatsApp для работы

В Дагестане школьным учителям запретили использовать мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) для работы, пишет Telegram-канал Baza.

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По информации издания, педагогам велели перевести все рабочие переписки на отечественные мессенджеры, в частности, VK и образовательную платформу «Сферум».

Ранее в Екатеринбурге учителям запретили использовать WhatsApp и Telegram для работы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДагестанУчительWhatsapp

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