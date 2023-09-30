В Дагестане учителям школ запретили использовать WhatsApp для работы
30 сентября 202317:56
В Дагестане школьным учителям запретили использовать мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) для работы, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, педагогам велели перевести все рабочие переписки на отечественные мессенджеры, в частности, VK и образовательную платформу «Сферум».
Ранее в Екатеринбурге учителям запретили использовать WhatsApp и Telegram для работы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru