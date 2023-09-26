Испугались запрета: Каналы не помогли бы WhatsApp нарастить аудиторию в России

«WhatsApp является номером один среди мессенджеров в России, заметно выигрывает у Telegram, который набирает обороты, опережает Viber, мессенджер от VK и так далее. На данном этапе отказаться от каналов в России – это логичное решение, потому что каналы можно рассматривать как источник информации. Учитывая, что Meta находится под запретом, WhatsApp ждала бы подобная участь. Что там будет дальше, посмотрим», - отметил он.

Более того, нововведение не помогло бы мессенджеру увеличить аудиторию, считает Кусков. По его словам, пользователи используют WhatsApp в большей степени для переписки с родными.

«WhatsApp появился раньше гораздо, чем Telegram. С точки зрения инфраструктуры, Telegram более интересен. То, что каналы запускаются в WhatsApp, это тоже взято из Telegram. Но в мессенджере WhatsApp люди привыкли именно общаться друг с другом, с близкими и друзьями, меньше с коллегами. Запуск там каналов не привел бы к феноменальному росту аудитории. Люди привыкли к тому, что там можно только переписываться», - резюмировал собеседник НСН.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) могут заблокировать в России после запуска функции новостных каналов, передает «Радиоточка НСН».

