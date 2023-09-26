Испугались запрета: Каналы не помогли бы WhatsApp нарастить аудиторию в России
Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил в эфире НСН, что WhatsApp не зря испугался запрета в России в случае запуска новой функции. Он отметил, что компания приняла логичное решение.
Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) был бы запрещен после появления каналов, рассказал гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков НСН. По его мнению, нововведение в любом случае не помогло бы увеличить аудиторию мессенджера, который и так занимает первое место в России по числу пользователей.
Накануне мессенджер WhatsApp отказался от запуска каналов в России. В Роскомнадзоре до этого предупреждали, что мессенджер могут заблокировать в РФ при появлении в нем недружественных каналов с запрещенной информацией. Кусков объяснил логику данного решения.
«WhatsApp является номером один среди мессенджеров в России, заметно выигрывает у Telegram, который набирает обороты, опережает Viber, мессенджер от VK и так далее. На данном этапе отказаться от каналов в России – это логичное решение, потому что каналы можно рассматривать как источник информации. Учитывая, что Meta находится под запретом, WhatsApp ждала бы подобная участь. Что там будет дальше, посмотрим», - отметил он.
Более того, нововведение не помогло бы мессенджеру увеличить аудиторию, считает Кусков. По его словам, пользователи используют WhatsApp в большей степени для переписки с родными.
«WhatsApp появился раньше гораздо, чем Telegram. С точки зрения инфраструктуры, Telegram более интересен. То, что каналы запускаются в WhatsApp, это тоже взято из Telegram. Но в мессенджере WhatsApp люди привыкли именно общаться друг с другом, с близкими и друзьями, меньше с коллегами. Запуск там каналов не привел бы к феноменальному росту аудитории. Люди привыкли к тому, что там можно только переписываться», - резюмировал собеседник НСН.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн допустил, что мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) могут заблокировать в России после запуска функции новостных каналов, передает «Радиоточка НСН».
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