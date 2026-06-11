Минфин не считает «бюджетным кризисом» растущий дефицит федеральной казны
Министерство финансов России не считает «бюджетным кризисом» растущий дефицит федеральной казны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра финансов Ирину Окладникова.
Она выступила в Госдуме. «Мы не считаем, что у нас есть бюджетный кризис. (…) Бюджет исполняется в соответствии с графиком», — указала заместитель главы ведомства. Отмечается, что расходы бюджета «идут чуть быстрее», чем прежде, что «влияет на показатели дефицита».
Говоря о том, какие факторы оказывают влияние на текущее исполнение бюджета, Окладникова отметила, что это и курс рубля, и уточненный макропрогноз, и растущие расходы.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджетов регионов превысит 1,9 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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