Минфин не считает «бюджетным кризисом» растущий дефицит федеральной казны

Она выступила в Госдуме. «Мы не считаем, что у нас есть бюджетный кризис. (…) Бюджет исполняется в соответствии с графиком», — указала заместитель главы ведомства. Отмечается, что расходы бюджета «идут чуть быстрее», чем прежде, что «влияет на показатели дефицита».

Говоря о том, какие факторы оказывают влияние на текущее исполнение бюджета, Окладникова отметила, что это и курс рубля, и уточненный макропрогноз, и растущие расходы.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджетов регионов превысит 1,9 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

