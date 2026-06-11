Минфин не считает «бюджетным кризисом» растущий дефицит федеральной казны

Министерство финансов России не считает «бюджетным кризисом» растущий дефицит федеральной казны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра финансов Ирину Окладникова.

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Она выступила в Госдуме. «Мы не считаем, что у нас есть бюджетный кризис. (…) Бюджет исполняется в соответствии с графиком», — указала заместитель главы ведомства. Отмечается, что расходы бюджета «идут чуть быстрее», чем прежде, что «влияет на показатели дефицита».

Говоря о том, какие факторы оказывают влияние на текущее исполнение бюджета, Окладникова отметила, что это и курс рубля, и уточненный макропрогноз, и растущие расходы.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджетов регионов превысит 1,9 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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