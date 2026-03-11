Джабаров заявил о причастности Британии к удару Storm Shadow по Брянску

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что украинские военные не смогли бы нанести ракетный удар Storm Shadow по Брянску без участия Великобритании. Об этом он сказал в беседе с ОТР.

По его словам, для применения таких ракет требуются специальные знания и разведданные, которыми, по его словам, украинская сторона самостоятельно не располагает. Джабаров также отметил, что ответ на атаку будет определять верховный главнокомандующий с учетом военной обстановки.