Джабаров заявил о причастности Британии к удару Storm Shadow по Брянску

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что украинские военные не смогли бы нанести ракетный удар Storm Shadow по Брянску без участия Великобритании. Об этом он сказал в беседе с ОТР.

По его словам, для применения таких ракет требуются специальные знания и разведданные, которыми, по его словам, украинская сторона самостоятельно не располагает. Джабаров также отметил, что ответ на атаку будет определять верховный главнокомандующий с учетом военной обстановки.

МИД РФ назвал неслучайным совпадение атаки на Брянск с сигналами США по Украине

10 марта Брянск подвергся удару крылатыми ракетами Storm Shadow. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, всего было выпущено семь ракет. Погибли шесть человек, еще 42 получили ранения, 29 пострадавших были госпитализированы, среди них один ребенок. Девять пациентов в тяжелом состоянии доставили на лечение в Москву.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, повреждения получили более 70 объектов инфраструктуры и транспорт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запуск таких ракет был бы невозможен без британских специалистов и что Москва это учитывает, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на заседании Совета Федерации РФ.
