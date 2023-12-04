В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки детей
Необходимо срочно изменить подход к воспитанию детей после драки девочек в Дагестане, сообщила во «Вконтакте» уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова.
«Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, раздатых подарков и надетых платочков. Только адресная работа с молодежью, семьей, родителями», — написала она.
Ранее в интернете появилось видео избиения школьницы. Две девушки повалили ее на землю и били руками и ногами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru