В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки детей

Необходимо срочно изменить подход к воспитанию детей после драки девочек в Дагестане, сообщила во «Вконтакте» уполномоченный по правам ребенка в республике Марина Ежова.

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«Прекратить заниматься формализмом, оценивать себя количеством проведенных мероприятий, "посчитанных" и "охваченных" детей, раздатых подарков и надетых платочков. Только адресная работа с молодежью, семьей, родителями», — написала она.

Ранее в интернете появилось видео избиения школьницы. Две девушки повалили ее на землю и били руками и ногами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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