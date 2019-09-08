В Дагестане оценили шансы Хабиба стать политиком
Политолог из Дагестана Эдуард Уразаев в эфире НСН рассказал, как победа Хабиба Нурмагомедова на чемпионате UFC в легком весе повлияет на политику и спорт.
Российский борец Хабиб Нурмагомедов победил aмерикaнцa Дастинa Порье в бою зa титул чемпионa мирa UFC в легком весе в Aбу-Дaби.
С первого рaундa поединкa Хaбиб выглядел кудa более убедительно, нежели его визaви. Газета.ру отмечaет, что Хaбиб влaдел подaвляющим преимуществом.
По словам россиянина, перед боем он зарядился энергией от папахи, пишут Известия.
Политолог из Дагестана Эдуард Уразаев в эфире НСН заявил, что у Хабиба Нурмагомедова, который накануне во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе в бою с французом Дастином Порье в Абу-Даби, есть все шансы стать политическим тяжеловесом, начав карьеру в родном Дагестане.
«Я следил за боем Хабиба как политический обозреватель и отмечаю много знаковых тенденций. Нурмагомедова уже провозглашали почетным депутатом Дагестана после его первой мировой победы. Вчера в Instagram выложены фото, на которых председатель и члены правительства Дагестана следят за боем Хабиба, а потом во дворе одного из заведений Махачкалы радуются событию. В Интернете выложено и поздравление Хабиба от главы республики. Теперь вопрос, как Нурмагомедов будет трансформировать свой спортивный капитал в политический и к каким последствиям это приведет.
Есть разные аспекты. Например, в Татарстане заявили о возможной организации мусульманского движения, чтобы поддержать Хабиба. Но думаю, это преувеличение. А вот дорога «автоматом» в депутаты и министры Хабибу на 100 процентов обеспечена», - заявил земляк бойца.
Эдуард Уразаев также рассказал о влиянии победы Нурмагомедова на развитие спортивных дисциплин в Дагестане.
«Самый большой отряд у нас борцов-вольников. Последние годы дзюдо развивалось. Но спортивные смешанные единоборства и по PR-эффекту, и по гонорарам огромным «перебили» любителей вольной борьбы. У меня есть подозрение, что многие спортивные школы будут переделываться под коммерческие спортивные единоборства, которые приносят гораздо больший доход и большую славу. Это, конечно, уже спортивная политика. Здесь многое от федерального центра зависит, но такие тенденции могу констатировать», - отметил политолог.
Ранее депутат Госдумы и боксёр Дмитрий Пирог в эфире НСН рассказал, как набор веса мог повлиять на исход бой Хабиба-Порье.
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