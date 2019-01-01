Нифонтова: Сейчас спорт – тот же шоу-бизнес
Мотогонщица, участница ралли-марафона «Дакар» Анастасия Нифонтова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящей недели.
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Министерстве труда
Сделать программу материнского капитала бессрочной призывают в Министерстве труда. Об этом рассказал первый замглавы ведомства Алексей Вовченко. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы по предоставлению маткапитала как минимум до 2025 года.
Анастасия Нифонтова: «Я, как мать двоих детей, могу сказать, что поначалу материнский капитал пугал меня тем, что его было нереально получить. Я сунулась в контору, где выдают эти сертификаты, для этого нужно было собрать кучу бумажек. В общем, сам сертификат я смогла получить только, когда моему младшему сыну Тимофею исполнилось семь лет, то есть, не так давно. И, скажу я вам, сейчас, благодаря открытию центров «Мои документы», сделать это стало в разы проще. Реально, я на все потратила полчаса (даже с учетом дороги). Поэтому если эту программу продлят и сделают бессрочной, будет здорово. Я, правда, пока не очень понимаю, как эти деньги можно применить, но если есть возможность их использовать, почему бы и нет!» - отметила мотогонщица, участница ралли-марафона «Дакар» Анастасия Нифонтова, общаясь с НСН.
Грузия готова субсидировать транзитные рейсы из России в Батуми и Тбилиси через Ереван
Власти Грузии заявили о готовности выделить больше €1 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Анастасия Нифонтова: «Вся эта ситуация очень печальная и грустная. Мы со своими соседями должны жить в дружбе и мире. Я, вообще, человек очень мирный и считаю, что все эти политические игры, в первую очередь, влияют на простых граждан. То есть, на нас с вами. А пока они между собой выясняют выяснялки, нам приходится летать через огороды, летать из одной страны в другую через третью. Все это очень плохо. Давайте уже, наконец-таки, жить дружно!», - предложила она в эфире НСН.
Нурмагомедов занял первое место в списке самых успешных звезд моложе 40 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет. Первое место занял боец MMA Хабиб Нурмагомедов. Список составляли на основе нескольких факторов: доходов знаменитостей, их упоминаний в СМИ и социальных сетях. В тройку лидеров также вошли певица и телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин.
Анастасия Нифонтова: «Сейчас спорт – это и есть шоу-бизнес. И тот, кто создает больше всего медиаповодов, тот и попадает в эти списки, становясь самым популярным. А спортивные результаты тут уже отходят на второй, третий, а иногда даже на десятый план. Поэтому соседство Бузовой и Овечкина, как ни парадоксально это звучит – один из признаков нашей современности», - констатировала Анастасия Нифонтова в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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