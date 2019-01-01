Нифонтова: Сейчас спорт – тот же шоу-бизнес

Анастасия Нифонтова: «Я, как мать двоих детей, могу сказать, что поначалу материнский капитал пугал меня тем, что его было нереально получить. Я сунулась в контору, где выдают эти сертификаты, для этого нужно было собрать кучу бумажек. В общем, сам сертификат я смогла получить только, когда моему младшему сыну Тимофею исполнилось семь лет, то есть, не так давно. И, скажу я вам, сейчас, благодаря открытию центров «Мои документы», сделать это стало в разы проще. Реально, я на все потратила полчаса (даже с учетом дороги). Поэтому если эту программу продлят и сделают бессрочной, будет здорово. Я, правда, пока не очень понимаю, как эти деньги можно применить, но если есть возможность их использовать, почему бы и нет!» - отметила мотогонщица, участница ралли-марафона «Дакар» Анастасия Нифонтова, общаясь с НСН.

