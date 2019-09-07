Набор массы может угрожать победе Хабиба Нурмагомедова
Депутат Госдумы и боксёр Дмитрий Пирог в эфире НСН рассказал, как набор веса влияет на спортивные успехи борцов.
Перед боем с aмерикaнцем Дaстином Порье российский боец смешaнных единоборств Хабиб Нурмагомедов нaбрaл 8 кг. Об этом отец и тренер чемпионa UFC Aбдулмaнaп Нурмaгомедов рaсскaзaл ТAСС.
Депутат Госдумы и боксёр Дмитрий Пирог в эфире НСН оценил шансы на победу российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова после его набора веса в день боя с Дастином Порье.
«Судя по тому, что Хабиб уже опытный боец, думаю, он давным-давно изучил себя и свой организм, я склонен к тому, что на него лишний вес негативно не влияет», - заявил эксперт.
Дмитрий Пирог предупредил о возможных негативных последствиях набора массы для бойцов любых видов единоборств.
«Набор массы у боксера после первого контрольного взвешивания говорит о том, что в обычной жизни он весит больше, и перед боем ему приходится много веса сгонять. Знаете, такое профессиональное выражение «сгонка веса». Если боец набирает лишний вес, это замедляет скорость движения. Но для всех последствия индивидуальны. Некоторые ребята набирают вес и чувствуют себя комфортно, некоторые – теряют скорость.
Надо понимать самый главный фактор. После каждой «весосгонки» и возвращения твоего обычного веса боец набирает дополнительные полкилограмма-граммов 800. И этот вес уже остается в его жизни. То есть, ты с каждым разом становишься тяжелее, и к следующему бою придется убирать массу еще больше. И как это скажется в бою, предсказать крайне сложно» - отметил боксер.
Ранее депутат Госдумы РФ и бывший чемпион мирa по боксу Николай Валуев в эфире НСН рассказал, чем займется вечером в свой день рождения.
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