Набор массы может угрожать победе Хабиба Нурмагомедова

Дмитрий Пирог предупредил о возможных негативных последствиях набора массы для бойцов любых видов единоборств.

«Набор массы у боксера после первого контрольного взвешивания говорит о том, что в обычной жизни он весит больше, и перед боем ему приходится много веса сгонять. Знаете, такое профессиональное выражение «сгонка веса». Если боец набирает лишний вес, это замедляет скорость движения. Но для всех последствия индивидуальны. Некоторые ребята набирают вес и чувствуют себя комфортно, некоторые – теряют скорость.

Надо понимать самый главный фактор. После каждой «весосгонки» и возвращения твоего обычного веса боец набирает дополнительные полкилограмма-граммов 800. И этот вес уже остается в его жизни. То есть, ты с каждым разом становишься тяжелее, и к следующему бою придется убирать массу еще больше. И как это скажется в бою, предсказать крайне сложно» - отметил боксер.

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